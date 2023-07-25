Матвиенко не видит необходимости в легализации ЧВК

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Необходимости в разработке законопроекта для легализации частных военных компаний нет, все должны работать под руководством Минобороны, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я считаю, что не нужны законы под отдельные компании, в частности, ЧВК. У нас много добровольческих, казаческих отрядов, они молодцы, патриоты, воюют как мобилизованные, контрактники. Но они все должны воевать по принципу единоначалия, под руководством Минобороны, Генштаба", - сказала Матвиенко на итоговой пресс-конференции во вторник.

По ее мнению, "никакой махновщины не должно быть".

"В Совете Федерации такой закон не разрабатываем. Если в Госдуме подготовят такой законопроект, будем готовы его рассматривать. Пока такой необходимости не вижу", - подчеркнула она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что легализация частных военных компании (ЧВК) - это отдельный вопрос, которым должны заниматься Госдума и правительство.

"У нас нет закона о частных военных организациях. (...) Группа есть (ЧВК "Вагнер" - ИФ), но юридически не существует. Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной Думе, в правительстве. Непростой вопрос", - сказал Путин в интервью "Коммерсанту", опубликованном 13 июля.

Отвечая на вопрос о юридическом статусе группы "Вагнер", глава государства заявил, что она "не существует". "У нас же нет закона о частных военных организациях", - добавил он.

"Такого юрлица (группа "Вагнер" - ИФ) нет", - пояснил Путин.