Путин заявил, что вопрос о легализации ЧВК должен обсуждаться в Госдуме и правительстве

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что легализация частных военных компании (ЧВК) - это отдельный вопрос, которым должны заниматься Государственная дума и правительство.

"У нас нет закона о частных военных организациях (...) Группа есть (ЧВК "Вагнер" - ИФ), но юридически не существует. Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос", - сказал Путин в интервью "Коммерсанту", опубликованном в четверг.

Отвечая на вопрос о юридическом статусе группы "Вагнер", глава государства заявил, что она "не существует". "У нас же нет закона о частных военных организациях", - добавил он.

"Такого юрлица (группа "Вагнер" - ИФ) нет", - пояснил Путин.

Президент РФ также рассказал, что предложил бойцам группы "Вагнер" на встрече в Кремле 29 июня продолжить служить в российском Минобороны под руководством своего непосредственного командира.

"Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время", - заявил российский лидер.

По словам президента, он дал оценку как сделанному бойцами "Вагнера" "на поле боя", так и тому, "что они сделали в ходе событий 24 июня".

"Третье - показал возможные варианты дальнейшего прохождения их службы, в том числе и боевого применения", - отметил Путин.

"Многие кивали, когда я это говорил. А (владелец ЧВК "Вагнер" Евгений - ИФ) Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: "Нет, ребята не согласны с таким решением", - резюмировал глава государства.

23-24 июня в России произошли события с участием группы "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами как попытка вооруженного мятежа. 27 июня в ФСБ сообщили, что уголовное дело по факту вооруженного мятежа прекращено.