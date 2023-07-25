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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Российские военные отразили восемь атак армии Украины на донецком направлении

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российские военные отразили восемь атак армии Украины на донецком направлении и нанесли удары по позициям и складам вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении активными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии успешно отражены восемь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики, Зайцево, Первомайское, Марьинка И Клещеевка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.

По его словам, в ДНР уничтожены склады боеприпасов 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-го батальона оперативного назначения нацгвардии Украины.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 июля 2023 годаВоенная операция на Украине
ДНР ВСУ Игорь Конашенков Минобороны
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