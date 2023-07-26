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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:18

Военные РФ заявили о нанесении ударов по топливохранилищу и центру подготовки бригады ВСУ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Войска РФ нанесли удары залпами РСЗО по украинскому складу горюче-смазочных материалов и центру подготовки одной из бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР), заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"Ракетные подразделения группировки нанесли три удара залпами реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" по скоплению живой силы и огневых средств 3-й отдельной штурмовой бригады в Александро-Шультино, складу ГСМ 77-й отдельной штурмовой бригады в Дружковке и центру подготовки личного состава 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Константиновке", - сказал Астафьев.

По его словам, уничтожено семь пикапов, Хаммер и четыре микроавтобуса с украинскими военнослужащими.

"Подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на лисичанском и александро-калиновском направлениях. Артиллерия в районе Курдюмовки уничтожила танк и БМП атакующего противника. Также нанесено огневое поражение по живой силе штурмовиков ВСУ в районе Майорска", - заявил офицер.

Он отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены две 122-мм самоходные установки "Гвоздика" в районе Серебрянки и Новомихайловки, артиллерийское орудие "Мста-Б" в Максимильяновке и 155-мм САУ Krab польского производства в районе Голубовки.

Россия Украина
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