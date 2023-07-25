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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:18

Компенсацию по ОСАГО теперь можно оформить онлайн

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Автовладельцы в случае оформления ДТП по европротоколу могут подать документы в страховую компанию для получения компенсации по ОСАГО в онлайн-режиме через портал Госуслуги или приложение "Госуслуги Авто", говорится в сообщении Минцифры России.

Как сообщает министерство, если раньше после ДТП нужно было относить все документы в страховую компанию, то теперь, если авария оформлена по европротоколу, это можно сделать онлайн с помощью сервиса на Госуслугах или в приложении "Госуслуги Авто".

Заполнять заявление автовладельцу вручную не нужно, так как почти все данные при оформлении автоматически подтягиваются из личного кабинета Госуслуг, говорится в сообщении.

При оформлении заявления дополнительно потребуется добавить: документы, подтверждающие право собственности на транспортное средство, данные полиса ОСАГО, номер извещения о ДТП.

В случае оформления европротокола на бумаге к заявлению нужно прикрепить его скан или фото и внести вручную недостающие сведения: банковские реквизиты или адрес почтового перевода для получения возмещения, а также подписать заявление усиленной неквалифицированной электронной подписью с помощью приложения "Госключ".

"После рассмотрения документов страховая компания предложит время и место осмотра – туда нужно будет подъехать лично. Когда осмотр будет закончен, компания пришлет результаты и может выдать направление на ремонт или выплатить страховую сумму без посещения офиса, например на карту", - говорится в сообщении Минцифры.

Скачать приложение "Госуслуги Авто" можно в RuStore, Google Play, App Store и AppGallery.

Минцифры ДТП ОСАГО Госуслуги
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