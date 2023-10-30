Для оформления убытка по ОСАГО через "Госуслуги" потребуется приложение "Госключ"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Онлайн-сервис "Возмещение убытков после ДТП по ОСАГО" для электронного урегулирования убытка в рамках европротокола доступен только для пользователей с подтвержденной учетной записью на "Госуслугах", также для подписания электронных документов понадобится мобильное приложение "Госключ".

Об этом говорится в разъяснении Банка России. Регулятор опубликовал ответы на вопросы, которые чаще всего задают у автовладельцы о порядке электронного урегулирования в ОСАГО в рамках европротокола через портал госуслуг.

Российские автомобилисты, застрахованные по ОСАГО, могут подать электронное заявление на выплату по европротоколу через портал "Госуслуги" или мобильные приложения страховщиков, также через приложение Российского союза автостраховщиков (РСА), и лучше это сделать в течение пяти рабочих дней после ДТП.

Часть данных о транспортном средстве и его собственнике заполняется автоматически из профиля пользователя на "Госуслугах". Помимо заявления о страховом возмещении, нужно приложить подтверждающие документы. Их перечень определен правилами ОСАГО. В частности, в перечень входят скан или фото извещения о ДТП (если оно бумажное) либо номер извещения (если оно электронное), банковские реквизиты для перечисления выплаты, подтверждение собственности на транспортное средство, документы о расходах (если они были), напоминает ЦБ.

Когда страховая компания получит электронное заявление, она направит соответствующее уведомление в личный кабинет заявителя на "Госуслугах". Если каких-то документов не хватает, СК сообщит об этом клиенту также через личный кабинет.

Для оценки размера ущерба владельцу поврежденного автомобиля потребуется предоставить транспортное средство для осмотра страховщику. Дату, время и место проведения осмотра страховая компания согласовывает с потерпевшим через его личный кабинет на "Госуслугах".

При взаимном согласии потерпевшего и страховой компании оценка ущерба может производиться дистанционно, по фото- и видеоматериалам. В таком случае предоставлять транспортное средство не нужно, обращает внимание ЦБ.

Статус убытка отображается в личном кабинете на "Госуслугах". Причем он виден как после подачи электронного заявления о страховом возмещении, так и после направления страховщиком уведомления о достаточности представленных документов для рассмотрения дела, поясняет ЦБ.

При возникновении сложностей с урегулированием убытка по "европротоколу" через "Госуслуги" ЦБ рекомендует водителю обращаться сначала в контактный центр страховой компании. Если это не привело к решению вопроса, потерпевший может подать обращение в Банк России.

Европротокол предусматривает оформление документов без участия представителей ГИБДД для выплаты по ОСАГО при небольших ДТП, связанных со столкновением двух транспортных средств, владельцы которых застрахованы по "автогражданке". При этом в ДТП не должно быть пострадавших лиц, а у водителей не должно быть разногласий по поводу обстоятельств дорожного происшествия, тогда сумма выплаты по "европротоколу" может производиться в переделах полного имущественного лимита в ОСАГО - 400 тысяч рублей. Если в заявлении на выплату отражено наличие разногласий у участников ДТП относительно его обстоятельств, то такая выплата также может производиться, но должна уложиться в 100 тысяч рублей.