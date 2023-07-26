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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:18

Холдинг "Ростеха" досрочно поставил военным ракеты и установки комплексов "Корнет"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Холдинг "Высокоточные комплексы" (госкорпорация "Ростех") сообщил о досрочной поставке военным ракет и пусковых установок противотанковых комплексов "Корнет".

"Конструкторское бюро приборостроения им. А. Г. Шипунова" в мае-июне досрочно выполнило государственный оборонный заказ по ряду управляемых ракет и пусковых установок ПТРК "Корнет", - говорится в сообщении холдинга.

По его данным, в настоящий момент предприятие опережает график по выпуску и поставкам "Корнетов".

По официальной информации, ПТРК "Корнет" предназначен для поражения бронированной техники противника и воздушных целей, включая вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Наведение ракеты на цель осуществляется по лазерному лучу. Максимальная дальность стрельбы - 5,5 км, минимальная - 100 м.

Ростех Высокоточные комплексы
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