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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

В "Ростехе" заявили, что гиперзвуковые ракеты "Кинжал" уже производятся серийно

Украина не способна перехватить или сбить "Кинжал", отметили в госкорпорации

В "Ростехе" заявили, что гиперзвуковые ракеты "Кинжал" уже производятся серийно
Самолеты-истребители МИГ-31К, укомплектованные гиперзвуковой ракетой АРК "Кинжал"
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В России ведется полноценное серийное производство гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые применяются в ходе специальной военной операции на Украине, заявил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков.

"Сегодня "Кинжал" мы выпускаем серийно. Если раньше мы выпускали его для того, чтобы дальше модернизировать и заканчивать НИОКРы (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - ИФ), то сегодня мы вышли в твердую серию. И то, что у нас просит министерство обороны, мы делаем это в их адрес качественно и в срок, в том количестве и в том объеме, который необходим", - заявил Артяков в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в понедельник.

По его словам, Украина не способна сбить или перехватить ракету "Кинжал" - "и тому подтверждение, что система ПЗРК Patriot американская была настигнута и уничтожена именно "Кинжалом".

"Противодействовать такому оружию, как "Кинжал", сегодня нет возможности ни у какой страны - они не могут ее нарушить, они не могут ее сбить, они не могут ее отследить", - сказал Артяков.

17 мая российские военные заявили, что есть подтвержденные данные, согласно которым 16 мая ударом комплекса "Кинжал" в Киеве полностью уничтожены радиолокационная станция и пять пусковых установок комплекса ПВО Patriot. Позднее в СМИ появились сообщения, что комплекс Patriot сохранил боеспособность.

"Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, созданный на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 тыс. км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Patriot Кинжал Ростех Украина
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