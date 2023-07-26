"Автодор" для развития автотуризма планирует создать 196 зон дорожного сервиса

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - ГК "Автодор" планирует создать в России 196 многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ) для развития автомобильного туризма, 88 территорий для них уже сформированы, следует из материалов, подготовленных к посещению премьер-министром Михаилом Мишустиным курорта Манжерок в Горном Алтае.

"Многофункциональные зоны (МФЗ) дорожного сервиса, реализуемые ГК "Автодор", - это зоны комплексного обслуживания автомобилистов, где можно получить самые разные услуги для комфортного продвижения по дорогам и путешествий по стране. В том числе - разместиться в отеле, заправить или починить транспортное средство, зайти в магазин, воспользоваться зоной отдыха, кемпингом и всем, чем необходимо", - говорится в презентации.

На каждой из МФЗ будет организовано строительство заправочных станций, сервисных зданий (для торговли, питания), рекреационных зон на открытом воздухе, отелей, мотелей и кемпингов, моек, территорий хранения и обработки грузов.

"Всего запланировано создать 196 таких МФЗ, начать планируется с 88 стоянок. Их открытие позволит сконцентрировать в этих точках пользовательский и инвестиционный спрос, который, среди прочего, сделает более удобными и доступными путешествия по стране", - отмечается в презентации.

Инвестиции в проект составят более 70 млрд рублей. Больше всего МФЗ будет создано на Юго-Западной хорде, которая соединит Юг России с Уралом (62). На втором месте - трасса "Меридиан" (34). На третьем - М-12 Москва-Казань (32). На трассе М-11 Москва-Петербург будут построены 26 МФЗ. В отелях в составе МФЗ к 2025 году появится 600 номеров. Авторы проекта считают, что он позволит увеличить число туристических поездок на автомобилях на 12 млн в год.

Как сообщил в интервью "Российской газете" глава "Автодора" Вячеслав Петушенко, к 2025 году на дорогах будут функционировать не менее 86 МФЗ обновленного формата.