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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Минтранс предложил законодательно упорядочить размещение придорожных сервисов

Объекты дорожного сервиса предлагается размещать в первую очередь в многофункциональных зонах

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Минтранс России предложил законодательно закрепить принцип приоритетного размещения объектов дорожного сервиса - от заправок, стоянок и автовокзалов до гостиниц, мотелей и пунктов общепита - в составе многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ).

Ведомство подготовило проект федерального закона, который, в частности, предполагает необходимые изменения в Земельном кодексе и законе об автодорогах (№257-ФЗ), сообщила пресс-служба министерства.

Предлагается вдоль автомобильных дорог первой категории, имеющих высокую интенсивность движения и скоростной режим, размещать объекты дорожного сервиса исключительно в составе многофункциональных зон. Это позволит минимизировать количество примыканий к таким автодорогам, а следовательно - уменьшить вероятность снижения скоростного режима, возникновения дорожно-транспортных происшествий, считают в Минтрансе.

Многофункциональная зона дорожного сервиса (МФЗ) - относительно новый формат комплексных услуг и сервисов, собранных на одной территории для водителей и пассажиров. Здесь можно отдохнуть, перекусить, при необходимости заехать на АЗС. В такой зоне должно размещаться все необходимое в пути: фудкорт, торговый пункт, аптека, комната матери и ребенка, туалеты, душевые и прочее.

Приоритетное размещение объектов дорожного сервиса в составе МФЗ позволит оказывать широкий спектр сервисных услуг на одной территории. В Минтрансе отмечают, что вопрос формирования МФЗ до сих пор не был законодательно урегулирован. Предлагаемые министерством изменения также будут уточнять понятие объектов дорожного сервиса и критерии их расположения, регулировать вопрос размещения мобильных объектов дорожного сервиса (фудтраков, мобильных АЗС).

Законопроект предусматривает возможность проведения владельцем автодороги работ по обустройству МФЗ примыканиями, площадками отдыха и т.д., что позволит снизить финансовую нагрузку на инвесторов при создании объектов придорожной инфраструктуры и обеспечит автодороги минимальным перечнем услуг, отмечают в Минтрансе.

Минтранс МФЗ
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