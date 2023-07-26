Закон о блокировке машин иностранных перевозчиков за любые нарушения ПДД прошел III чтение

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Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который существенно расширяет перечень административных штрафов, при неуплате которых машину иностранного перевозчика сможет заблокировать на границе Ространснадзор.

Правительство внесло в палату законопроект № 1256984-7 в конце сентября 2021 года.

Сейчас задержать машину иностранного перевозчика на границе можно при неуплате штрафов за превышение установленной скорости, за нарушение запрета на проезд грузовых транспортных средств, за невнесение платы за возмещение вреда автодорогам.

Принятый законопроект предлагает наделить Ространснадзор правом блокировать транспортные средства иностранных перевозчиков в случае неуплаты ими штрафов, предусмотренных всей главой 12 КоАП, а это все штрафы в области дорожного движения. В частности, это нарушение правил маневрирования, правил пользования телефоном, правил пользования световыми приборами, несоблюдение разметки и правил применения ремней безопасности. Кроме того, блокировка автотранспортного средства до уплаты штрафа будет возможна и при неуплате штрафа за нарушения ст. 11.23 КоАП: управление без тахографа, нарушение режима труда и отдыха.

Ко второму чтению в КоАП была введена новая статья, прописывающая штрафы для водителей при управлении крупногабаритным транспортным средством, принадлежащим иностранному перевозчику. Так штраф за превышение допустимых габаритов на размер до 10 см для водителя составит 100 тысяч рублей. Для российских перевозчиков штраф уже закреплен в КоАП и в данном случае составляет для водителей от 1 до 1,5 тысячи рублей; для должностных лиц, ответственных за перевозку - от 10 до 15 тысяч рублей; для юридических лиц - от 100 до 150 тысяч рублей.

Для водителей иностранных перевозчиков штраф при превышении габаритов от 10 до 20 см составит 200 тысяч рублей; от 20 до 50 см - 300 тысяч рублей; на величину более 50 см - 400 тысяч рублей.

В законопроекте уточняется, что задержание транспортного средства производится при помощи блокирующих устройств, а решение о задержании и о его прекращении могут приниматься сотрудниками Ространснадзора, если транспортное средство выезжает с территории России.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.