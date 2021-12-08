В РФ разрешат блокировать машины иностранных перевозчиков за любые нарушения ПДД

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который существенно расширяет перечень административных штрафов, при неуплате которых машину иностранного перевозчика сможет заблокировать на границе Ространснадзор.

Законопроект № 1256984-7 правительство внесло в Думу в конце сентября.

Сейчас задержание машины иностранного перевозчика возможно за неуплату штрафов за превышение установленной скорости, запрет на проезд грузовых транспортных средств, невнесение платы за возмещение вреда автодорогам.

Рассматриваемый законопроект предлагает наделить Ространснадзор правом блокировать автомобили за неуплату штрафов, назначенных по любым пунктам главы 12 КоАП, то есть, за любые нарушения в области дорожного движения, в том числе правил маневрирования, правил пользования телефоном, правил пользования световыми приборами, несоблюдение разметки и правил применения ремней безопасности.

Также он разрешает блокировку и за неуплату штрафа за нарушения ст. 11.23 КоАП: управление без тахографа, нарушение режима труда и отдыха.

Сейчас тахографы обязаны устанавливать иностранные перевозчики государств - участников Европейского соглашения о работе экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР), а также иностранные перевозчики государств, с которыми заключены соответствующие международные договоры. В остальных случаях вместо тахографов регистрация режима труда и отдыха водителей иностранных перевозчиков допускается в виде ежедневных регистрационных листков.

Сотрудникам Ространснадзора разрешат задерживать машины нарушителей перед их выездом за границу России, они смогут применять блокирующие устройства.

В 2020 году Ространснадзор оштрафовал иностранных перевозчиков за нарушения порядка автоперевозок на 588 млн рублей, взыскать с них удалось 405 млн рублей, говорится в пояснительной записке к законопроекту.