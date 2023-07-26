Госдума завершила весеннюю сессию

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Госдума в среду провела заключительное в весенней сессии заседание.

"За время весенней сессии принято 500 законов", - сказал Володин в выступлении перед закрытием сессии.

По словам спикера, из 500 законов 27%, а это 136 законов, были социально ориентированными. Также, отметил Володин, 334 закона, то есть 68% от общего количества принятых, - законы прямого действия.

На следующей неделе, как отметили в Думе, депутатам предстоит работа в регионах, и даже во время отпуска парламентарии не прекратят заниматься своей основной деятельностью с учетом выборных кампаний.

Первое заседание осенней сессии запланировано на 19 сентября.

Предварять открытие осенней сессии также будет работа депутатов в регионах.