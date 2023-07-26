Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Госдума завершила весеннюю сессию

Госдума завершила весеннюю сессию
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Госдума в среду провела заключительное в весенней сессии заседание.

"За время весенней сессии принято 500 законов", - сказал Володин в выступлении перед закрытием сессии.

По словам спикера, из 500 законов 27%, а это 136 законов, были социально ориентированными. Также, отметил Володин, 334 закона, то есть 68% от общего количества принятых, - законы прямого действия.

На следующей неделе, как отметили в Думе, депутатам предстоит работа в регионах, и даже во время отпуска парламентарии не прекратят заниматься своей основной деятельностью с учетом выборных кампаний.

Первое заседание осенней сессии запланировано на 19 сентября.

Предварять открытие осенней сессии также будет работа депутатов в регионах.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Ингушетии хотят запретить жениться без справки от нарколога

В Ингушетии хотят запретить жениться без справки от нарколога

Генпрокуратура РФ заявила, что Илья Сачков выдал гостайну иностранной спецслужбе в 2011 году

Госдума разрешила прокладывать велодорожки и лыжные трассы в лесах

Госдума разрешила прокладывать велодорожки и лыжные трассы в лесах

Госдума приняла закон о запрете регистрироваться на сайтах с иностранной электронной почты

Закон о блокировке машин иностранных перевозчиков за любые нарушения ПДД прошел III чтение

Закон о блокировке машин иностранных перевозчиков за любые нарушения ПДД прошел III чтение

Основатель Group-IB Илья Сачков получил 14 лет колонии за госизмену

Основатель Group-IB Илья Сачков получил 14 лет колонии за госизмену

Райффайзенбанк с 1 августа приостановит прием и покупку наличной валюты у физлиц

Райффайзенбанк с 1 августа приостановит прием и покупку наличной валюты у физлиц

МИД РФ счел неправомерными планы Норвегии по добыче металлов на шельфе у Шпицбергена

МИД РФ счел неправомерными планы Норвегии по добыче металлов на шельфе у Шпицбергена
Дипломатическое противостояние

Москва пообещала ответить на сокращение численности персонала посольства в Кишиневе

Москва пообещала ответить на сокращение численности персонала посольства в Кишиневе
Дипломатическое противостояние

МИД Молдавии решил сократить численность персонала российского посольства

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });