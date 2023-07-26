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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Володин заявил, что Госдуме удалось разобрать "законодательные завалы"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - По сравнению с 2017 годом, когда в Госдуме накопилось свыше 2 тысяч законопроектов, законодательный портфель удалось сократить более чем вдвое, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Речь идет о разборе законодательных завалов. На пике, в январе 2017 года, на рассмотрении Государственной думы находилось 2343 законопроекта. Сегодня в законодательном портфеле 908 законодательных инициатив", - сказал Володин в среду, подытоживая работу палаты в весеннюю сессию.

По его словам, из всего этого массива законопроектов, находящихся в наших комитетах, "80 процентов законодательных инициатив текущего созыва, все они актуальны, все они достаточно проработаны".

"Когда мы приступали к этой работе, у нас некоторым законопроектам было по 20 с лишним лет - понятно, что многие из них просто морально устарели", - отметил спикер Госдумы.

Володин выразил благодарность "руководителям профильных комитетов, которые провели эту огромную, непростую, рутинную работу под руководством Ивана Мельникова - первого заместителя председателя Государственной думы - по разбору завалов".

"И сейчас мы можем с вами в оптимальном режиме заниматься законотворчеством, понимая, что эти все старые багажи, гири и пылящиеся в архивах законы остались в прошлом", - добавил председатель Госдумы.

В среду, 26 июля, Дума провела заключительное в весенней сессии заседание. Как сообщил Володин, за время весенней сессии было принято 500 законов.

Первое заседание осенней сессии запланировано на 19 сентября.

Вячеслав Володин Госдума
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