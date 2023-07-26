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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Республика Алтай хочет подключиться к эксперименту по легализации гостевых домов

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Республика Алтай хочет войти в перечень пилотных регионов, где будет реализована программа по регулированию деятельности гостевых домов, сообщил глава региона Олег Хорохордин.

"Мы просим рассмотреть возможность включить Республику Алтай в перечень пилотных регионов, где будет проходить эксперимент по регулированию использования гостевых домов. Считаем, что предусмотренные в рамках данного законопроекта меры будут способствовать легализации теневого сектора и реализации огромного потенциала роста объема туристического сектора республики", - сказал он на совещании по развитию туризма и гостеприимства с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Как отметил глава республики, количество коллективных средств размещения на Алтае ежегодно увеличивается, но они не охватывают весь турпоток, поэтому огромную роль для размещения туристов продолжают играть работающие в серой зоне гостевые и сельские дома.

"По состоянию на 1 июля 2023 года количество средств размещения составило 1332, в том числе 398 гостевых домов. При этом более половины средств размещения, а в некоторых районах республики до двух третей, находятся в серой зоне и не учитываются в официальной статистике, не регулируются в налоговых органах", - подчеркнул Хорохордин.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который вводит в законодательство понятие "гостевой дом" и предусматривает в качестве эксперимента предоставление гостиничных услуг в гостевых домах в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае. Эксперимент предлагается проводить до 31 декабря 2026 года.

Республика Алтай Госдума Олег Хорохордин Михаил Мишустин
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