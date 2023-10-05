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Минэкономразвития внесет в Думу законопроект о гостевых домах в ноябре

Закон обяжет владельцев гостевых домов вносить данные о себе в соответствующий реестр

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития рассчитывает направить в Госдуму законопроект о легализации деятельности гостевых домов в ноябре, сообщил и.о. директора департамента развития туризма ведомства Алимбек Хидзев.

"Минэкономразвития совместно с заинтересованными органами власти проводится работа по подготовке проекта официального отзыва на законопроект. Рассчитываем, что в ноябре документ будет направлен в Государственную Думу. После принятия закона гостевые дома будут обязаны вносить о себе данные в реестр классифицированных средств размещения. Контроль за гостевыми домами будет закреплен за регионами", - сказал он.

Как уточнили в пресс-службе министерства, механизм легализации гостевых домов будет простым - предполагается упростить для собственников все необходимые процедуры, минимизировать число документов, необходимых для регистрации, исключить выезды проверяющих органов и другие ограничения. Легально работающие гостевые дома будут иметь и ряд других преференций: смогут претендовать на меры государственной поддержки.

В законопроекте планируется базово закрепить понятие гостевого дома, а также установить требования по их классификации.

"В совместной с депутатами инициативе в части легализации гостевых домов планируем закрепить понятие "гостевого дома". Так как туристы нередко выбирают гостевые дома для своего отдыха, мы здесь оказываем поддержку в части того, чтобы урегулировать, ввести в правовую базу такие объекты. Тем самым сделав отдых в них безопасным и комфортным", - цитирует пресс-служба выступление Хидзева.

Минэкономразвития Алимбек Хидзев
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