Шесть туристов погибли при крушении вертолета на Алтае

Еще семь человек получили ожоги, они госпитализированы

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Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Крушение вертолета Ми-8 в Республике Алтай унесло жизни шести человек, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Вертолет Ми-8 перевозил группу туристов. Зацепившись за провода при посадке, он потерпел крушение в районе села Тюнгур. Погибли шесть человек", - сказали в экстренных службах.

Еще семь получили ожоги. Они госпитализированы.

В МЧС РФ подтвердили информацию о крушении. "В Республике Алтай при заходе на посадку в населенный пункт Тюнгур Усть-Коксинского района, по предварительным данным, задел электрические провода частный вертолет Ми-8, с последующим возгоранием", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС отметили, что на месте происшествия уже работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется.

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры также сообщили "Интерфаксу" о крушении вертолета Ми-8 в районе села Тюнгур, отметив, что "горно-алтайский транспортный прокурор выехал на место происшествия".

Это уже второе ЧП с туристами в Республике Алтай за три дня.

Как сообщалось, 25 июля произошло смертельное ДТП в Чемальском районе. 41-летний житель Новосибирска, управляя грузовым автомобилем ГАЗ-6634, вез к Каракольским озерам группу туристов из Екатеринбурга, в числе которых были и дети. В результате аварии погиб 26-летний мужчина, пострадали 12 человек, в том числе девять детей.

На следующий день находившийся в поездке по региону премьер РФ Михаил Мишустин призвал региональные власти вместе с бизнесом уделять серьезное внимание безопасности при оказании туристических услуг, чтоб избежать трагедий, подобно той, которая произошла 25 июля на Алтае с перевернувшимся грузовиком с туристами.

"Буквально вчера здесь, на Алтае, перевернулся грузовик с туристами. Произошла трагедия. (...) Федеральные и региональные власти должны обратить самое серьезное внимание на то, как оказываются туристические услуги в субъектах. Вместе с бизнесом искать решения, чтобы минимизировать повторение подобных случаев. Разбираться в каждой конкретной ситуации. Это касается не только республики, но и всех российских регионов. Безопасность и здоровье людей - должны быть в приоритете", - сказал Мишустин 26 июля на совещании по развитию туризма и индустрии гостеприимства в РФ.

Премьер напомнил о моратории, об избыточном давлении на мелкий бизнес, добавив: "Но бывают вещи, с которыми надо считаться всем, и конечно, то, что касается жизни и безопасности людей, должно быть под особым контролем".