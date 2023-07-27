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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

До десяти возросло число пострадавших при крушении вертолета на Алтае

До десяти возросло число пострадавших при крушении вертолета на Алтае
Фото: МЧС России

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - По последним данным, десять человек получили травмы при крушении вертолета Ми-8 на Алтае, сообщили "Интерфаксу" в администрации Усть-Коксинского района республики.

"Наш сотрудник выезжал на место. Около вертолета лежали десять пострадавших. Еще шестеро, которые находились в вертолете, погибли. У пострадавших переломы и ожоги до 90% тела", - сказал собеседник агентства.

По его данным, пострадавших, скорее всего, доставят авиацией в больницу села Усть-Кокса, от места происшествия на автотранспорте около часа езды.

В администрации сообщили, что вертолет полностью уничтожен.

"Наш сотрудник, который выезжал на место, видел, как вертолет горел, от него ничего не осталось", - сказал собеседник агентства.

Ранее в МЧС сообщили, что Ми-8 потерпел крушение в Республике Алтай при заходе на посадку из-за того, что задел электрические провода. Первоначально сообщалось о шести жертвах аварии и семи пострадавших.

Республика Алтай
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