Минобороны РФ сообщило об ударах по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли сосредоточенные удары по аэродромам, пунктам управления ВСУ, цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также поступившего из Европы и США вооружения, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в четверг.

По его словам, цель ударов достигнута - все назначенные объекты поражены.

Нанесены удары по двум топливохранилищам ВСУ в Хмельницкой и Запорожской областях.

"В районе населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области уничтожены склады авиационного топлива. В районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области поражен склад топлива 47-й механизированной бригады ВСУ", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.

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