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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Минобороны РФ распространило видео с кадрами стрельбы самоходного орудия по позициям ВСУ

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Минобороны России публикует кадры боевой работы артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск по уничтожению живой силы и техники ВСУ на правом берегу Днепра.

"Получив приказ на воспрепятствование передвижению противника, экипажи самоходных орудий "Нона-С" совершили марш на огневые позиции и после прицеливания по навесной траектории с открытых позиций выполнили стрельбу прямой и полупрямой наводкой по подразделениям ВСУ, нанеся им огневое поражение", - сообщили в военном ведомстве.

Там подчеркнули, что артиллерийские подразделения 120-мм самоходных орудий 2С9 "Нона-С" Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ ежедневно ведут боевую работу по уничтожению живой силы и техники украинских формирований, осуществляющих передислокацию и ротацию на правом берегу Днепра.

Разведка, корректирование огня и контроль поражения целей осуществляется расчетами комплексов с беспилотными летательными аппаратами.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 июля 2023 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина
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