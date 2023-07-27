Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Россия и Зимбабве подписали соглашение о сотрудничестве в мирном атоме

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Россия и Зимбабве подписали межправсоглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии на полях самммита "Россия-Африка".

С российской стороны документ подписал глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, со стороны Зимбабве - министр энергетики страны Сода Жему.

Ранее на этой неделе правительство РФ одобрило предварительные проекты соглашений о сотрудничестве в области использования мирного атома между госкорпорацией "Росатом" и Зимбабве и Бурунди, соответствующие распоряжения были размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно проектам документов, речь пойдет о возможном сооружении "энергетических и исследовательских ядерных реакторов", а также о неэнергетическом использовании атома, например, в медицине и сельском хозяйстве. Также речь идет о предоставлении услуг в области топливного цикла и об обращении с радиоактивными отходами. Срок действия предполагаемых соглашений - 10 лет с возможностью дальнейшего продления.

Как сообщалось, в 2021 году РФ и Зимбабве подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях.

РФ Зимбабве
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Семнадцатилетнего москвича задержали по делу о подготовке подрыва газопровода

Банк России включил "дочку" МТС в реестр операторов ЦФА

Банк России включил "дочку" МТС в реестр операторов ЦФА

Езду на электросамокатах запретят в парках Ессентуков

Езду на электросамокатах запретят в парках Ессентуков

Двое пассажиров разбившегося на Алтае вертолета самостоятельно покинули место катастрофы

Двое пассажиров разбившегося на Алтае вертолета самостоятельно покинули место катастрофы

Продовольственный суверенитет Африки: африканской проблеме - совместное решение

При крушении вертолета на Алтае, по уточненным данным, погибли четыре человека

В Москве на выборах в сентябре применят переносные терминалы для электронного голосования

В Москве на выборах в сентябре применят переносные терминалы для электронного голосования
Военная операция на Украине

Путин заявил об активизации боевых действий на Украине

Заказы стран Африки на российское оружие составляют пятую часть от общего портфеля

Четверо пострадавших с разбившегося на Алтае вертолета находятся в тяжелом состоянии

Четверо пострадавших с разбившегося на Алтае вертолета находятся в тяжелом состоянии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });