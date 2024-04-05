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ЦБ Зимбабве заменит зимбабвийский доллар новой валютой

ЦБ также указал на проблемы со сдачей при расчетах, включая ее выдачу в виде купонов или конфет

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Резервный банк Зимбабве вводит в обращение новую валюту - зимбабвийский золотой (Zimbabwe Gold, или ZiG), пишет MarketWatch со ссылкой на пресс-релиз ЦБ.

ZiG заменит зимбабвийский доллар и будет обеспечен золотом, другими драгоценными металлами и иностранными валютами.

Новая валюта поможет упростить денежно-финансовые отношения, внести в них определенность и предсказуемость, заявил глава национального центробанка Джон Мушаяаванху.

ЦБ установит процентную ставку для заимствований в зимбабвийских золотых на уровне 20% против максимальных во всем мире 130% для прежней валюты.

Банки начнут конвертацию средств на счетах в новую валюту в пятницу. Ее ввод в обращение состоится в понедельник с курсом 13,56 золотого за доллар США, сообщает CNBC Africa.

Годовая инфляция в марте в Зимбабве ускорилась до 55% с более чем 47% месяцем ранее на фоне обвала прежней национальной валюты и зависимости экономики страны от американского доллара.

Резервный банк Зимбабве также указал на проблемы со сдачей при расчетах, включая ее выдачу в виде купонов или конфет.

Зимбабве Джон Мушаяаванху Резервный банк Зимбабве
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