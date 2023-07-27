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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

В Qiwi заявили об отсутствии предпосылок для отзыва лицензии у Киви банка

В Qiwi заявили об отсутствии предпосылок для отзыва лицензии у Киви банка
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Qiwi ведет диалог с ЦБ РФ по вопросу устранения недочетов, которые привели к ограничению ряда операций Киви банка, оценивает его ход позитивно, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Слухи о том, что у Киви банка могут отозвать лицензию, недостоверны. Суть предписания регулятора Киви банку уже была нами озвучена в пресс-релизе от 25 июля. В предписании нет упоминаний про лицензию. По итогам проверки ЦБ были выявлены недочёты, типичные для крупных организаций уровня Киви банка", - заявили в компании.

"Сейчас мы находимся в плотном диалоге с регулятором, оцениваем его ход позитивно. Никаких предпосылок для отзыва лицензии нет", - сообщили в Qiwi.

ЦБ РФ по итогам проверки Киви банка с 26 июля выдал ему ограничительное предписание в отношении ряда операций физлиц. Банк временно ограничил вывод средств физлицами с Qiwi-кошельков на банковские счета и снятие наличных. Кроме этого, были приостановлены переводы с кошельков через платежную систему Contact, а также будет недоступно погашение кредитов любых банков, кроме займов микрофинансовых организаций.

В сообщении от 26 июля компания отмечала, что не гарантирует успешность переговоров с ЦБ. "В результате этих событий наши прошлые и будущие операции также могут стать предметом более пристального внимания со стороны ЦБ РФ. Нет гарантий, что в результате этих или любых других полученных данных на нас не будут наложены дополнительные ограничения. На данный момент мы не в состоянии предоставить какие-либо точные оценки потенциального влияния на наши бизнес-операции и финансовые результаты", - говорилось в сообщении Qiwi.

ЦБ в декабре 2020 года уже вводил ограничения на проведение операций Киви банка. Предписание предусматривало приостановку или ограничение большинства видов платежей в пользу иностранных торговых компаний, а также переводов на предоплаченные карты с корпоративных счетов. В начале 2021 года ЦБ разрешил возобновить платежи в адрес некоторых ключевых зарубежных торговых партнеров и снял ряд других ограничений, а в июне того же года срок ограничений истек.

Группа Qiwi управляет одноименным платежным сервисом, который входит в число крупнейших в России. Киви банк является оператором данного сервиса, а также платежной системы Contact. Киви банк на 1 июня 2023 года занял 75-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100".

Киви банк Qiwi ЦБ РФ Банк России
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