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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:18

Киви банк временно ограничил вывод средств с электронных кошельков физлиц

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Киви банк временно ограничил вывод средств физлицами с электронных кошельков на банковские счета и снятие наличных из-за предписания ЦБ, говорится в сообщении платежного сервиса Qiwi.

Регулятор выдал ограничительное предписание банку в связи с недочетами, обнаруженными в ходе проверки выполнения требований к составлению отчетности и ведению документации. Предписание действует в отношении ряда операций и вступает в силу с 26 июля.

В связи с этим вводится ежемесячный лимит на вывод средств на карты и счета других банков в размере одной тысячи рублей в месяц. Средства с Qiwi-кошелька также нельзя будет вывести через систему быстрых платежей или обналичить.

Кроме этого, не получится перевести средства с кошелька через платежную систему Contact, а также погасить кредит любого банка, кроме займов микрофинансовых организаций.

"Мы находимся в диалоге с регулятором с целью уточнения всех деталей предписания и устранения выявленных недочетов", - говорится в сообщении Qiwi.

Пользователям остаются доступны переводы на другие электронные кошельки (включая Qiwi-кошельки), пополнение счета мобильного, оплата жилищно-коммунальных и других услуг, а также оплата в магазинах картой. Ограничения также не затрагивают работу с юридическими лицами, платежная система продолжит оказывать им услуги как и прежде.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" в начале июля продлило статус "под наблюдением" кредитному рейтингу QIWI, который продолжает действовать на уровне ruA с развивающимся прогнозом. Агентство отмечало наличие высокого уровня потенциальных регулятивных и операционных рисков, связанных с особенностями бизнес-модели, предполагающей значительные объемы переводов денежных средств, в том числе трансграничных и с использованием электронных кошельков, на счета широкого круга контрагентов. "Агентство считает, что операции с не прошедшими полную идентификацию клиентами могут требовать повышенного внимания финансового мониторинга", - говорилось в сообщении "Эксперт РА".

ЦБ уже ограничивал ряд операций платежного сервиса Qiwi в декабре 2020 года после проверки Киви банка. Предписание предусматривало приостановку или ограничение большинства видов платежей в пользу иностранных торговых компаний, а также переводов на предоплаченные карты с корпоративных счетов. В начале 2021 года ЦБ разрешил возобновить платежи в адрес некоторых ключевых зарубежных торговых партнеров и снял ряд других ограничений, а в июне срок ограничений истек.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. По данным на август прошлого года, у группы 14,9 млн виртуальных кошельков и более 96 тысяч терминалов и точек приема платежей.

Киви банк Qiwi
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