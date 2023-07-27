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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Роскомнадзор только три раза запретил компаниям трансграничную передачу данных россиян

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - С 1 марта в Роскомнадзор поступили 733 уведомления о намерении компаний осуществлять трансграничную передачу персональных данных россиян, из этих случаев передача была запрещена только три раза, сообщила на на вебинаре по защите персональных данных специалист РКН Анна Кононенко.

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"С 1 марта в адрес Роскомнадзора поступило 733 уведомления о намерении (осуществлять трансграничную передачу персональных данных - ИФ), по результатам рассмотрения которых Роскомнадзором было принято три решения о запрещении трансграничной передачи, шесть решений об ограничении трансграничной передачи и 21 решение о нерассмотрении уведомления", - сказала она.

Нерассмотренные заявления можно направить в РКН повторно.

Кононенко напомнила, что оператор по закону перед началом трансграничной передачи персональных данных обязан уведомить о своем намерении РКН, в противном случае ему грозит административная ответственность.

Врио начальника отдела правового и организационно-методического обеспечения РКН Татьяна Коваленко сообщила, что уведомление о намерении осуществлять трансграничную передачу персональных данных подается в отношении профессиональной деятельности оператора персональных данных, а не по каждому факту в отдельности.

"При этом в тех случаях, когда у оператора (персональных данных - ИФ), предположим, поменялась цель трансграничной передачи или он решил передавать (данные - ИФ) иному иностранному лицу, которое было зарегистрировано в государстве, которое не было указано в первом уведомлении, то оператору необходимо подать соответствующее уведомление в Роскомнадзор", - сказала Коваленко.

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн 1 марта сообщил, что уведомление о трансграничной передаче подали 1,25 тысячи операторов персональных данных, в том числе " крупные операторы связи, банки, страховые компании, авиакомпании, ритейлеры".

"При этом только уведомительный характер требуется, если передача осуществляется в страны с адекватным уровнем защиты персданных. Этот список сформирован Роскомнадзором, на данный момент в нем уже 89 стран", - сказал тогда депутат. В других случаях оператор обязан уведомить о трансграничной передаче, затем в течение 10 дней регулятор обрабатывает запрос, если других требований нет, начиная с 11 дня оператор спокойно может передать данные, пояснил он.

Президент Владимир Путин 14 июля 2022 года подписал закон об обязанности операторов персональных данных информировать об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных, а также о регулировании вопросов передачи персональных данных за границу. Закон устанавливает условия пресечения трансграничной передачи персональных данных на территорию стран, не обеспечивающих их адекватную защиту или в недружественные страны. Правительство получило право определять категории операторов связи, на которых не будет распространяться мораторий на трансграничную передачу персональных данных.

Основные положения закона вступили в силу с 1 марта 2023 года.

Александр Хинштейн Роскомнадзор Анна Кононенко Татьяна Коваленко
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