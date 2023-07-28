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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Правительство расширило программу субсидирования перевозок по Севморпути

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Участники программы субсидирования каботажных перевозок по Северному морскому пути теперь могут использовать в своих маршрутах порты Архангельск и Находка. Это сделает перевозку грузов более выгодной и востребованной для грузоотправителей, сообщили в правительстве.

Ранее получить субсидию могли только те перевозчики, которые использовали для построения маршрутов Большой порт Санкт-Петербург или порт Мурманск в западном секторе СМП и порты Владивосток или Восточный как конечные точки.

Также участники программы теперь могут привлекать к перевозкам суда по договору фрахта.

На субсидирование регулярных грузовых перевозок по СМП ежегодно выделяется по 560 млн рублей. Компании могут компенсировать недополученные из-за льготных тарифов доходы, а также расходы, связанные с прибытием судна в порты.

Согласно указу президента, грузопоток по СМП к 2024 году должен быть увеличен до 80 млн т. Работа идет в рамках федерального проекта "Развитие Северного морского пути".

Стимулирование перевозок по СМП обсуждалось в рамках посещения Михаилом Мишустиным Надеждинского металлургического завода Заполярного филиала "Норникеля" в четверг. Председатель правительства в разговоре с главой компании Владимиром Потаниным подчеркнул, что использование данного маршрута значительно снижает издержки при транспортировке продукции, особенно в условиях беспрецедентных экономических санкций.

Северный морской путь Архангельск Находка
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