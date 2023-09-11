Перевозка грузов по Севморпути за восемь месяцев выросла на 1,5%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Перевозка грузов по Северному морскому пути (СМП) за 8 месяцев 2023 года выросла на 1,5% - до 23 млн тонн, на маршрут возвращаются транзитные грузы. Об этом на сэссии ВЭФ сообщил специальный представитель "Росатома" по вопросам развития Арктики Владимир Панов.

По его словам, в 2023 году Севморпуть продолжает развиваться и уже начался рост объемов перевозок по сравнению с прошлым годом. Однако важно то, что в этом году на СМП вернулся транзит, исчезнувший в прошлом году в связи с введением санкций.

"За несколько недель летне-осенней навигации уже перевезли более 1 млн тонн транзитных грузов по Северному Ледовитому океану. На СМП пошел груз из Балтики в направлении Азии. Есть высокая вероятность, что объемы транзита по СМП обновят в этом году исторические максимумы", - сказал Панов.

Он напомнил, что на СМП есть большая ниша товаров, которые сегодня идут в Россию и Европу автомобильным и железнодорожным транспортом. Из 22 категорий товаров 15 можно перевозить круглогодично, в том числе автомобили, технику, товары народного потребления, мебель, электронику. Под температурные ограничения попадают такие узкие категории, как лекарства, косметика, масла и присадки для двигателей, часть продовольственных товаров.

"В эту навигацию мы везем российскую продукцию из портов Северо-Запада по СМП - это нефть и газ. Однако в ближайшем будущем поедут контейнерные грузы. Идет активная работа по формированию международной контейнерной линии по СМП. Сейчас идет предметная работа по номенклатуре возможных для перевозки грузов, с точки зрения температуры хранения и температурных минимумов в Арктике", - добавил Панов.

Объем перевозки грузов по Северному морскому пути в 2022 году составил 34 млн тонн. По планам, обозначенным президентом, в 2024 году перевозки по СМП должны достичь 80 млн тонн.

"Росатом" с 2018 года является инфраструктурным оператором Северного морского пути и отвечает за организацию судоходства на маршруте, строительство инфраструктурных объектов, навигационно-гидрографическое обеспечение и систему безопасности мореплавания в тяжелых арктических условиях.