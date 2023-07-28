Сенаторы поддержали закон о праве Росгвардии иметь на вооружении тяжелую военную технику

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил в пятницу закон, наделяющий Росгвардию правом иметь на вооружении военную, в том числе тяжелую, технику.

Авторами закона стали председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и глава комитета по безопасности Василий Пискарев. Закон был принят нижней палатой парламента ранее в июле.

В связи с выполнением войсками национальной гвардии возложенных на них задач по предназначению (например: участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения, правового режима контртеррористической операции, участие в территориальной обороне РФ и так далее) на вооружении войск помимо стрелкового оружия и автомобильной техники имеются транспортные самолеты, боевые, транспортные и многоцелевые вертолеты, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и иные боевые бронированные машины, отдельные образцы артиллерийского вооружения, комплексы связи, катера, инженерная техника, говорится в пояснительной записке к закону.

В связи с этим в тексте федерального закона "О войсках национальной гвардии" заменяется термин "оружие" (к понятию оружия относятся устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов) на термин "вооружение" (совокупность оружия и технических средств его применения).

Кроме этого, термин "боевая техника" (основная часть военной техники, предназначенная для ведения боя) заменен на термин "военная техника", который подразумевает различные технические средства, которыми оснащаются войска для боевой и повседневной деятельности.

Фактически закон через уточнение понятийного аппарата приводит действующие нормы в соответствие с реальностью, что позволит уточнить существующие правовые пробелы и придаст изменяемым нормам формальную определенность, говорится в пояснительной записке.