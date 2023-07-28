"Зарубежгеология" определилась с объемами геологоразведки в Северном Судане

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - "Зарубежгеология" активно работает на африканском континенте, ведет переговоры о новых контрактах и уже ведет работы по прогнозному геологическому картированию на территории Северного Судана, сообщил управляющий директор АО "Росгеология", гендиректор АО "Зарубежгеология" Алексей Десяткин.

"Сейчас мы выполняем работы по прогнозному геологическому картированию на территории Северного Судана. Буквально вчера определились с техническими требованиям и объемами работ, которые будут выполняться на территории Южного Судана", - сказал он.

"В 2020-2021 годах мы выполнили геологоразведочные работы в транзитной зоне и континентальной части в Экваториальной Гвинее", - продолжил Десяткин.

Также, по его словам, представители компании 28 июля обсуждали с представителями Мозамбика "дальнейшее сотрудничество в сфере геологоразведки на территории страны".