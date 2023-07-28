Один человек погиб и несколько пострадали во время урагана в Черкесске

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Погибший и пострадавшие есть в Черкесске из-за падения деревьев во время сильного ливня со шквалистым ветром в пятницу, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Он написал в телеграм-канале, что мужчина 1988 года рождения в результате полученных травм скончался на месте.

В Минздраве КЧР "Интерфаксу" сообщили, что в больницу доставлены шесть пострадавших.

"Пять человек получили легкие травмы. После оказания медпомощи они будут отпущены на амбулаторное лечение домой. Еще один пострадавший получил травмы средней степени тяжести. Он госпитализирован", - уточнили в министерстве.