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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Около сотни деревьев повалил ураганный ветер в Черкесске, повреждено 19 автомобилей

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Девятнадцать автомобилей пострадали из-за деревьев во время сильного ливня с градом и шквалистым ветром, обрушившихся накануне на столицу Карачаево-Черкесии, сообщил мэр Черкесска Алексей Баскаев.

"Всего в Черкесске зафиксировано 94 случаев падения деревьев, 32 устранено. Пострадало 19 автомобилей. Практически 85% случаев обрывов проводов восстановлены", - написал Баскаев в своем телеграм-канале.

Кроме того, на у одной из городских школ сорвало часть кровли, на пришкольной территории поврежден забор, сильным ветром повалило несколько деревьев.

Ранее сообщалось, что в столице Карачаево-Черкесии Черкесске из-за падения деревьев во время урагана один человек погиб и шестеро пострадали.

В частности, 28 июля житель КЧР 1998 года рождения погиб из-за падения дерева на его автомобиль на территории парка "Зеленый остров".

По данным регионального Минздрава, из шестерых пострадавших пятеро получили легкие травмы и после оказания медпомощи они отпущены на амбулаторное лечение домой. Еще один пострадавший госпитализирован с травмами средней степени тяжести.

Накануне, после того, как на город обрушился ливень с градом и шквалистым ветром, в Черкесске ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. 29 июля режим ЧС был снят.

КЧР Черкесск Карачаево-Черкесия Алексей Баскаев
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