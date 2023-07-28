В "Роснефти" сообщили о задержании виновника инцидента на Куйбышевском НПЗ

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Представитель "Роснефти" сообщил о задержании предполагаемого организатора инцидента на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре, пострадавших в результате инцидента нет.

"Совместными действиями службы безопасности компании и правоохранительных органов был задержан предполагаемый организатор инцидента на территории Куйбышевского НПЗ", - сказал журналистам представитель компании.

"Инцидент на территории завода произошел на выведенном из эксплуатации отдельно стоящем старом здании. В результате инцидента пострадавших нет, ущерб оборудованию предприятия отсутствует. В настоящее время завод находится на плановом сезонном ремонте. Работы продолжатся в соответствии с графиком", - сообщил он.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что "на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре сегодня произошел взрыв".

"По предварительной версии, было заложено взрывное устройство. Благодаря профессиональным и оперативным действиям органов ФСБ, предполагаемый организатор задержан в Оренбургской области при попытке выехать за пределы РФ", - написал парламентарий в своем канале в Telegram.