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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Cуд в Cамаре арестовал подозреваемого по делу о диверсии на Куйбышевском НПЗ

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Самарский районный суд в Самаре в субботу заключил под стражу сотрудника Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода Сергея Окрушко, проходящего по делу о диверсии на заводе.

"Постановлением суда Сергею Окрушко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, по 28 сентября включительно, по обвинению по ст. 281 УК РФ (диверсия)" - сказала судья Светлана Теплова.

Окрушко заявил в зале суда, что планировал взрыв трех самодельных взрывных устройств, при задержании сообщил об оставшихся двух, чтобы избежать жертв.

"Ваша честь, при задержании я понял, что сработало одно устройство (самодельное взрывное - ИФ), еще было два, я сразу сообщил (...), чтобы избежать жертв", - сказал он.

Как сообщил "Интерфаксу" незадолго до оглашения постановления адвокат подсудимого Вячеслав Павелкин, его подзащитный признал вину.

"Подозреваемый признал вину. Раскаивается. Сотрудничает со следствием", - заявил он.

Накануне представитель "Роснефти" сообщил о задержании предполагаемого организатора инцидента на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре, пострадавших в результате инцидента нет.

В РоссииВ "Роснефти" сообщили о задержании виновника инцидента на Куйбышевском НПЗЧитать подробнее

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что "на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре произошел взрыв". "По предварительной версии, было заложено взрывное устройство. Благодаря профессиональным и оперативным действиям органов ФСБ, предполагаемый организатор задержан в Оренбургской области при попытке выехать за пределы РФ", - написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Самара Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод Сергей Окрушко
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