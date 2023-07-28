Депутаты предложили разрешить ЦБ привлекать НПФ для страхования своих сотрудников

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, по которому средства пенсионного фонда Банка России можно будет использовать для дополнительного пенсионного обеспечения служащих регулятора с привлечением третьих лиц, в том числе негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Документ (№412057-8) опубликован в электронной базе данных парламента.

Поправки вносятся в ст. 89 закона о ЦБ. Сейчас там говорится о том, что совет директоров регулятора создает пенсионный фонд для дополнительного пенсионного обеспечения служащих Банка России, а также организует страхование жизни и медицинское страхование своих служащих. В новой версии говорится о том, что совет директоров организует дополнительное пенсионное обеспечение и личное страхование служащих Банка России.

Как говорится в пояснительной записке, действующее регулирование не предполагает перечисление пенсионных взносов Банка России в НПФ в качестве их правомерного применения.

"Указанные обстоятельства явились предпосылками для разработки изменений, направленных на наделение Банка России правом на заключение договоров с НПФ и перечисление пенсионных взносов Банка России в НПФ. Проектируемые положения позволят совершенствовать систему льгот Банка России, поспособствуют эффективному разрешению задач привлечения и удержания персонала Банка России", - говорится в пояснительной записке.