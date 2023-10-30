Минфин поддержал проект о перечислении пенсионных взносов Банка России в НПФ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Минфин поддержал законопроект, согласно которому средства пенсионного фонда Банка России можно будет использовать для дополнительного пенсионного обеспечения служащих регулятора с привлечением третьих лиц, в том числе негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Об этом рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки законопроекта.

Документ (№412057-8) в конце июля внесла в парламент группа депутатов.

"Проектируемые предложения позволят совершенствовать систему льгот Банка России, поспособствует эффективному разрешению задач привлечения и удержания персонала Банка России", - говорится в проекте отзыва правительства, подготовленном министерством.

Действующее регулирование не предполагает перечисление пенсионных взносов Банка России в НПФ.

Поправки вносятся в статью 89 закона о ЦБ. Сейчас там говорится о том, что совет директоров регулятора создает пенсионный фонд для дополнительного пенсионного обеспечения служащих Банка России, а также организует страхование жизни и медицинское страхование своих служащих. В новой версии определяется, что совет директоров организует дополнительное пенсионное обеспечение и личное страхование служащих Банка России.

"Проектируемые положения позволят совершенствовать систему льгот Банка России, поспособствуют эффективному разрешению задач привлечения и удержания персонала Банка России", - говорилось в пояснительной записке.

В случае принятия норма вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.