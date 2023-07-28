Путин предложил главе президентского совета Ливии обсудить вывод из этой страны иностранных военных

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил главе президентского совета Ливии Мухаммеду аль-Менфи обсудить его заявление о выводе с территории этой страны всех вооруженных сил третьих стран.

"Конечно, на повестке дня вопрос достижения устойчивой нормализации в Ливии, мы прекрасно это понимаем, отдаем в этом отчет. Россия намерена и далее содействовать в продвижении на ключевых треках урегулирования на основе обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности ливийского государства", - сказал Путин на встрече с главой президентского совета Ливии.

Президент РФ добавил: "Я услышал, что вы сегодня сказали по поводу вывода всех вооруженных сил третьих стран, вы знаете тоже нашу позицию, сейчас поговорим об этом тоже поподробнее".

Ливия, по словам российского президента, давний партнер России в Северной Африке. "У нас многолетний опыт продуктивной совместной работы, и думаю, что даже потенциал нашего взаимодействия далеко не исчерпан, хотя торгово-экономические связи, кооперация развиваются в целом неплохо", - сказал Путин. Он отметил, что товарооборот в 2022 году вырос на 67,5%, а в январе-апреле этого года увеличился еще почти в два раза.

Среди приоритетных направлений сотрудничества, добавил он, промышленная и транспортная инфраструктура, энергетика. "Россия и Ливия взаимодействуют в рамках различных многосторонних организаций и форматов, включая ОПЕК+ и форум стран-экспортеров газа, что способствует обеспечению стабильности мировых энергетических рынков", - отметил президент РФ.