Глава президентского совета Ливии попросил РФ возобновить проекты в энергетике

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Председатель президентского совета Ливии Мухаммед аль-Манфи заявил о намерении возобновить осуществление с Россией совместных проектов в энергетике.

"Прежде всего, хотели бы сосредоточить свое внимание на теме энергетики. Мы хотели бы восстановить работу по прежним проектам. Они касаются инфраструктуры, железных дорог (...). Мы нацелены на то, чтобы затвердить важную роль России в реализации этих ключевых для нашей страны проектов. Думаю, что также стоит подумать и о нефтяной тематике. Может, сформировать соответствующую рабочую группу", - сказал аль-Манфи на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу.

Глава президентского совета Ливии заверил Путина в том, что эта структура "внутри страны пользуется всесторонней поддержкой, со стороны всех представителей общества". "По всей стране у нас есть сторонники, так что всецело можете рассчитывать на нас как на структуру, представляющую всех ливийцев", - сказал он.

Он также подчеркнул: "Мы настроены на реализацию всех договоренностей, которые имеются по Ливии и заинтересованы в развитии сотрудничества с зарубежными партнерами, у нас есть четкое видение, как двигаться дальше".

"Мы знаем, что в нефтегазовой сфере российские компании были в Ливии массово, это также касается железнодорожных проектов, прежде эти проекты прорабатывались", - заметил аль-Манфи.