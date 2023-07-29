Российские военные вечером 28 июля нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске
Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об ударе высокоточным оружием по пункту управления вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровске.
"Вечером 28 июля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в городе Днепропетровск. Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута", - сказал в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.