Минобороны РФ сообщило о продолжении наступления в районе Куземовки в ЛНР

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российские войска продолжают наступление в районе Куземовки в Луганской народной республике (ЛНР), заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск продолжали наступательные действия в районе населенного пункта Куземовка Луганской народной республики и заняли более выгодные позиции", - сказал он на брифинге в субботу.

По его словам, ударами вертолетов и артиллерии нанесено поражение украинским подразделениям в районах Синьковки, Тимковки, Берестового Харьковской области и Стельмаховки (ЛНР) - потери ВСУ составили до 20 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

"Также, в районе населенного пункта Дружелюбовка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ", - сказал Конашенков.

Он заявил, что в течение суток ВСУ продолжали попытки наступления на донецком, южно-донецком и красно-лиманском направлениях.

На донецком направлении отражено пять атак ВСУ в районах Белогоровки, Авдеевки, Первомайского и Красногоровки (ДНР), нанесены удары по живой силе и технике ВСУ в районах Веселого, Богдановки, Клещеевки, Дылеевки и Новгородского (ДНР) - в результате армия Украины потеряла свыше 120 военных, три боевые бронемашины, два автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б", сказал Конашенков.

По его словам, на южно-донецком и запорожском направлениях отражены две атаки ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного (ДНР) - уничтожено до 70 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты и два пикапа.

"Также, в районе населенного пункта Марьяновка Запорожской области поражен склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ", - заявил представитель Минобороны РФ.

Конашенков сообщил, что всего на этих направлениях за сутки уничтожено до 135 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронемашины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

"На красно-лиманском направлении в результате своевременно вскрытого разведкой группировки войск "Центр" выдвижения штурмовых отрядов 42-й и 43-й механизированных бригад ВСУ нанесено упреждающее огневое поражение и отражены две атаки противника в районе населенного пункта Райгородка (ЛНР), а также Серебрянского лесничества", - заявил генерал.

Он отметил, что также нанесены удары по восьми скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Новоегоровки, Невского, Червоной Дибровы (ЛНР), Торского и Григоровки (ДНР).

Как сказал Конашенков, "потери противника за сутки составили до 170 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-20".

Он заявил, что на херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.