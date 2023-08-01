Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Российские дипломаты обсудили перспективы выхода на новый уровень отношений с Африкой

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - На Смоленской площади состоялось совещание глав дипмиссий, аккредитованных в африканских государствах, участники совещания обсудили дальнейшее наращивание политических контактов с африканскими партнерами, расширение торгово-экономического взаимодействия, сообщает сайт МИД.

"Участники провели содержательный диалог по дальнейшему наращиванию политических контактов с африканскими партнерами, расширению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, научно-технических и гуманитарных связей. При этом особое внимание было уделено перспективам вывода отношений с государствами Африки на качественно новый уровень, - говорится в пресс-релизе. - В частности, констатирована нацеленность и мобилизованность дипломатических миссий России в африканских странах на эффективную работу по реализации положений итоговой декларации петербургского саммита".

Совещание прошло под председательством спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаила Богданова. Кроме того, в нем участвовали представители заинтересованных министерств, ведомств и корпораций, а также соответствующих департаментов российского внешнеполитического ведомства.

На совещании был уточнен перечень задач по комплексному развитию российско-африканских отношений "с учетом итогов второго Саммита Россия-Африка и Экономического и гуманитарного форума Россия - Африка".

МИД Африка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 1 августа

Минтруд предложил не учитывать ряд доходов при назначении единого пособия

Минтруд предложил не учитывать ряд доходов при назначении единого пособия

РКН предупредил о скором введении штрафов за немаркированную рекламу в интернете

"Аэрофлот" впервые за полтора года раскрыл финотчетность по РСБУ

"Аэрофлот" впервые за полтора года раскрыл финотчетность по РСБУ

Казахстан определится с выдачей Кислицина после проверки запросов России и США

RBI сдвинул срок возможного spin-off российских активов на конец 2023 года

Сторонники неонациста Тесака приговорены к срокам от 8 до 15 лет за серию убийств

Военные РФ заявили об отражении атаки морских дронов на гражданские суда в Черном море

Средняя цена Urals в июле составила $64,37/баррель, дисконт к Brent был ниже 20%

Средняя цена Urals в июле составила $64,37/баррель, дисконт к Brent был ниже 20%

Минэкономразвития объявило о запуске безвизовых групповых турпоездок в Китай

Минэкономразвития объявило о запуске безвизовых групповых турпоездок в Китай
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });