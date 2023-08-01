Российские дипломаты обсудили перспективы выхода на новый уровень отношений с Африкой

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - На Смоленской площади состоялось совещание глав дипмиссий, аккредитованных в африканских государствах, участники совещания обсудили дальнейшее наращивание политических контактов с африканскими партнерами, расширение торгово-экономического взаимодействия, сообщает сайт МИД.

"Участники провели содержательный диалог по дальнейшему наращиванию политических контактов с африканскими партнерами, расширению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, научно-технических и гуманитарных связей. При этом особое внимание было уделено перспективам вывода отношений с государствами Африки на качественно новый уровень, - говорится в пресс-релизе. - В частности, констатирована нацеленность и мобилизованность дипломатических миссий России в африканских странах на эффективную работу по реализации положений итоговой декларации петербургского саммита".

Совещание прошло под председательством спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаила Богданова. Кроме того, в нем участвовали представители заинтересованных министерств, ведомств и корпораций, а также соответствующих департаментов российского внешнеполитического ведомства.

На совещании был уточнен перечень задач по комплексному развитию российско-африканских отношений "с учетом итогов второго Саммита Россия-Африка и Экономического и гуманитарного форума Россия - Африка".