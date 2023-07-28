Путин пообещал выделить на развитие ряда африканских стран $90 млн

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Россия по запросам нескольких африканских стран в ближайшее время выделит на их развитие порядка 90 млн долларов, сообщил на пленарном заседании саммита "Россия - Африка" президент Владимир Путин.

"Россия участвует в усилиях по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списанной задолженности составляет 23 млрд долларов. По последним запросам африканских стран выделим на эти цели их развития еще более 90 млн", - сказал он.

Он заверил, что Россия всегда будет ответственным поставщиком продовольственных товаров, продолжит эти поставки в нуждающиеся страны и регионы.

"Будем поставлять наше зерно и другое продовольствие, в том числе на безвозмездной основе, а также в рамках продовольственной программы ООН", - сказал президент, напомнив об объявленных накануне планах поставить в ближайшее время по 25-50 тысяч тонн зерна шести африканским странам безвозмездно.

Кроме того, Путин пообещал африканским странам торговые преференции, поддержку в создании современных отраслей производства и аграрного сектора.