Минпромторг проработает расширение лизинга в судостроении на закупку оборудования

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ проработает возможность распространения лизинговых схем с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на закупку судового оборудования. Об этомсообщил в четверг вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании президента Владимира Путина с представителями промышленности.

С предложением распространить лизинговые схемы на закупку судового оборудования и строительство зданий к президенту обратился генеральный директор АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ, Петербург, входит в состав "Объединенной судостроительной корпорации", ОСК) Владимир Середохо.

Путин отметил необходимость расширения лизинговых схем, добавив, что на это можно было бы направить средства ФНБ. Решения по допфинансированию судостроителей из средств ФНБ пока нет, сказал глава государства.

"Проработаем", - сказал Мантуров, комментируя предложение. Он напомнил, что в настоящее время принята программа льготного водного лизинга на строительство судов, предложений по включению в лизинговые схемы судового оборудования пока не было.

Правительство РФ в феврале утвердило паспорт инвестпроекта по лизингу водного транспорта с использованием средств ФНБ. Инвестпроект по судостроению предусматривает строительство на отечественных верфях в 2023-2027 годах 260 судов водного транспорта.

В июле Путин поручил правительству к марту 2024 года принять решение о выделении с 2025 года на лизинг в судостроении дополнительных объемов из средств ФНБ на строительство не менее 200 пассажирских судов.