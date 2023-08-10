Путин поддержал передачу 100% ОСК в доверительное управление ВТБ

Это решение призвано обеспечить финансовую стабильность судостроительной корпорации

Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поддержал передачу госпакет Объединенной судостроительной корпорации в доверительное управление ВТБ. Он сообщил об этом на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным.

"Правительство вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации. Я поддерживаю это предложение, знаю, что с вами они об этом говорили", - сказал президент.

"Когда я об этом первый раз услышал, было, конечно, достаточно неожиданно. Но могу сказать, что мы хорошо знаем эту организацию, с самого начала ее создания. Мы работаем тесно и с корпорацией, и с предприятиями, входящими в корпорацию, поэтому знаем проблемы, особенно в том, что касается организации финансирования. Поэтому я уверен, что при вашей поддержке мы справимся с этой задачей и приложим все силы для того, чтобы все задачи решить. Там задач много стоит, особенно в нынешних условиях, но все они, на мой взгляд, решабельные", - ответил Костин.

Говоря о ситуации в ОСК, Путин отметил, что проблем у компании много, "но это работающая структура и в целом набирающая темп в этой работе".

"Да, есть вопросы, требующие особого внимания, в том числе и со стороны специалистов банка. Это связано с расчётами, с финансовым оздоровлением компании. Всё, разумеется, не может быть сделано без поддержки правительства, и такая поддержка, разумеется, должна быть обеспечена со стороны правительства. Я очень рассчитываю на то, что ваши специалисты, они доказали свой высокий профессиональный уровень, справятся со всеми этими задачами. Конечно, это, без всякого преувеличения, вызов, это серьёзно, это целая отрасль", - указал президент.

Комментарий Минпромторга

В управление ВТБ на пять лет перейдут 100% акций ОСК, заявил через пресс-службу вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, министерство вместе с другими заинтересованными федеральными органами скоро согласует необходимую нормативную документацию: постановление правительства о внесении на рассмотрение президента проекта соответствующего указа.

По мнению Мантурова, передача ОСК в управление ВТБ "будет способствовать долгосрочной стабилизации финансового состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга и положительно отразится как на внутригрупповом взаимодействии, так и на работе с заказчиками и контрагентами".

Вице-премьер рассчитывает, что под управлением ВТБ судостроительная корпорация выйдет на прибыль, в том числе за счет привлечения внебюджетного финансирования.

"Планируется привлечь внебюджетное финансирование для дальнейшего развития корпорации. Мы ожидаем, что доверительный управляющий с учетом его многолетнего опыта обеспечит эффективное управление федеральным имуществом, бесперебойное и своевременное выполнение АО "ОСК" как гособоронзаказа, так и гражданских заказов. При этом выведет в прибыль корпорацию, сохранит и разовьет производственные компетенции входящих в нее предприятий", - сказал он.

Комментарий ОСК

ОСК была создана по указу президента в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности.

"Доверительное управление акциями не меняет форму собственности и обязательства по действующим контрактам, в том числе по исполнению гособоронзаказа и строительству гражданских проектов. Судостроение сейчас находится в фазе роста, что требует обеспечения финансовой стабильности и инвестиций в модернизацию производственных мощностей ОСК, где консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса", - заявили в пресс-службе компании.

На этой новости акции ВТБ дорожали на "Мосбирже" на 4,7%, до 2,78 копейки за штуку.

Комментарий ВТБ

В пресс-службе ВТБ, в свою очередь, отметили, что любые действия со стороны банка будут возможны после того, как правительство согласует порядок и реализует процедуру передачи принадлежащих государству акций ОСК в доверительное управление ВТБ.

"Мы убеждены, что корпоративные изменения ни в коем случае не должны повлиять на обязательства корпорации перед заказчиками, кооперацией, сотрудниками: непрерывность хозяйственной деятельности судостроительного холдинга - безусловный приоритет", - заявили в банке.

ОСК - крупнейшая судостроительная компания России. В ее состав входит более 50 проектно-конструкторских бюро, судостроительных, судоремонтных и машиностроительных заводов, специализированных научно-исследовательских центров и предприятий в 15 регионах России. По итогам 2022 года выручка группы ОСК составила 384 млрд рублей.

Как говорится в материалах пресс-службы компании, многие предприятия входили в ОСК в период с 2007 по 2022 год в банкротном и предбанкротном состоянии, в том числе без заказов. Корпорация предпринимала меры по стабилизации экономического состояния предприятий и возвращению их к производственной деятельности. В настоящее время предприятия ОСК имеют портфели заказов на годы вперед как в части военного кораблестроения, так и в гражданских проектах.

С момента создания ОСК предприятиями корпорации было построено и отремонтировано суммарно более 320 единиц кораблей и судов. За последние 8 лет в условиях санкций сдано более 200 заказов (2/3 от общего объема сданных кораблей и судов).

В настоящее время корпорация сфокусирована на пяти направлениях развития. Это проекты "Распределенная верфь", "Модернизация и техническое перевооружение", "Оптимизация производственных мощностей", "Создание Центров компетенций" и "Цифровизация". 18 обществ Группы ОСК задействованы в работе в рамках национального проекта "Производительность труда", который реализуется с 2018 года.