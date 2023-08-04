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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Одиннадцать человек пострадали при взрыве бытового газа в красноярском Канске

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Одиннадцать человек, по данным медиков, пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом доме в городе Канске Красноярского края.

Госпитализированы семеро, двое находятся в тяжелом состоянии. "На данный момент осмотры продолжаются", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевого Минздрава.

Информация о происшествии в жилом доме на улице Каландарашвили, 19, поступила в дежурную часть полиции в пятницу вечером (по местному времени, разница составляет +4 часа относительно московского).

Из дома было эвакуировано 200 человек, несущие стены дома не повреждены, возникший в результате пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров.

Красноярский край Канск
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