Одиннадцать человек пострадали при взрыве бытового газа в красноярском Канске

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Одиннадцать человек, по данным медиков, пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом доме в городе Канске Красноярского края.

Госпитализированы семеро, двое находятся в тяжелом состоянии. "На данный момент осмотры продолжаются", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевого Минздрава.

Информация о происшествии в жилом доме на улице Каландарашвили, 19, поступила в дежурную часть полиции в пятницу вечером (по местному времени, разница составляет +4 часа относительно московского).

Из дома было эвакуировано 200 человек, несущие стены дома не повреждены, возникший в результате пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров.