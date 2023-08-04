Жильцы уцелевших квартир пятиэтажки в красноярском Канске вернулись домой

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Часть жильцов многоквартирного дома в Канске Красноярского края, где в пятницу произошел взрыв бытового газа, вновь заселилась в свои квартиры, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Решен вопрос с расселением жильцов пострадавших квартир, организацией горячего питания. На месте дежурят все ответственные службы и ведомства. Владельцы квартир в соседних с пострадавшим подъездах уже смогли вернуться домой", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в 18:00 (14:00 по Москве). В 18:15 (14:15 по Москве) пожар был ликвидирован на площади 30 квадратных метров.

По данным краевого главка МЧС, повреждены межкомнатные перегородки, окна и двери квартиры, где произошло ЧП, и соседних квартир. Эвакуировались 200 человек, из них 20 детей.

Врио главы края Михаил Котюков заявил, что семьям из пострадавшего подъезда власти предложат места в пунктах временного размещения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По информации краевого СУ СКР, причиной инцидента стали работы по замене трубопровода в одной из квартир.

В экстренных службах уточнили "Интерфаксу", что взрыв бытового газа произошел на третьем этаже.

Как сообщили в пресс-службе главка МВД, на данный момент известно о повреждениях в девяти квартирах.

По данным пресс-службы краевого Минздрава, в результате взрыва пострадали 13 человек, двое из которых - несовершеннолетние. Семь человек госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии.

"Среди госпитализированных детей нет", - уточнили в Минздраве.