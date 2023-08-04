В РФ приостановили ввоз кормов для домашних животных с двух предприятий Нидерландов

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Продукция двух предприятия Нидерландов по производству кормов для домашних животных - Jonker Petfood B.V. и Hill's Pet Nutrition Manufacturing B.V. не сможет поступать на российский рынок.

Как сообщает Россельхознадзор, он обратился в компетентное ведомство Нидерландов с просьбой приостановить сертификацию продукции этих предприятий для поставок в РФ до предоставления исчерпывающих материалов, запрошенных российской службой, и проведения переговоров для подтверждения гарантий безопасности поставляемой продукции.

Необходимость этого связана с тем, что Россельхознадзор продолжает выявлять случаи несоответствия ввозимой продукции сырьевому составу, заявленному для нее производителями из европейских стран. В связи с этим он попросил компетентные ведомства Франции, Италии и Нидерландов предоставить подтверждающую информацию о проводимом контроле качества и соответствия рецептуре, а также о том, проводятся ли исследования на полный заявленный компонентный состав продукции.

В установленный срок были представлены материалы от ведомств Италии и Франции. Однако их анализ показал, что лабораторные исследования на соответствие составу не проводятся на каждый компонент, информация о подтверждении соответствия составу носит декларативный характер и не подтверждена протоколами исследований по растительным и животным компонентам. Информация о том, проводятся ли контрольные исследования со стороны госветоргана, не представлена, говорится в сообщении.

Россельхознадзор предупредил зарубежных коллег, что отсутствие этой информации может послужить основанием для введения ограничений.

Материалы по предприятиям Jonker Petfood B.V. и Hill's Pet Nutrition Manufacturing B.V. от компетентного ведомства Нидерландов поступили в службу позже установленного срока и также не содержали информации о лабораторном подтверждении заявленного состава, в том числе со стороны госветоргана.