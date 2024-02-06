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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Россельхознадзор запретил ввоз кормов с итальянского предприятия компании Hill's

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 6 февраля запретил ввоз кормов для домашних животных с итальянского предприятия компании Hill's.

Как сообщает служба, в корме для кошек были обнаружены ДНК незаявленных в составе растительных компонентов, таких как горох, соя и рапс. Производитель кормов, обозначенных как премиальные, вводил в заблуждение потребителей, заменяя мясные компоненты на растительные для снижения себестоимости, поясняется в сообщении.

Россельхознадзор напоминает, что в ходе проведенной в ноябре 2023 года инспекции предприятий кормового сектора Италии специалисты службы выявили нарушения как в работе компетентного ведомства страны, так и в работе самих производителей кормовой продукции. "Инспекция показала отсутствие лабораторного контроля за компонентным составом кормов, заявленным на маркировке, недостаточную температурную обработку сырья в процессе производства кормов, а также отсутствие сведений и документов о происхождении сырья, используемого при производстве кормов для кошек и собак", - уточняется в сообщении.

Ранее, с 7 августа 2023 года, Россельхознадзор приостановил поставки кормов с нидерландского завода этой компании из-за неоднократных случаев фиксации несоответствия продукции заявленному составу.

В 2021 году выявленные нарушения привели к запрету поставок кормов с предприятий Hill's в Чехии и США.

Россельхознадзор Hill's
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