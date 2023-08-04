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Китайский визовый центр в Петербурге заработает 8 августа

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Китайский визовый центр откроется на Литейном проспекте, 26 в центре северной столицы во вторник, сообщает генеральное консульство КНР в Петербурге в своем телеграм-канале в пятницу.

"Генеральное консульство Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге возложит с 8 августа 2023 года на Китайский визовый центр в Санкт-Петербурге ответственность за прием заявлений на получение виз, включая прием документов, сбор биометрических персональных данных заявителей, прием оплаты (в том числе за срочность), выдачу виз, предоставление консультаций и других услуг, требуемых генеральным консульством для обслуживания заявителей", - говорится в сообщении.

Визовый центр будет работать с понедельника по пятницу, с 09:00 до 15:00 - на прием документов, с 09:00 до 16:00 - на выдачу виз.

Помимо консульского центр будет взимать и сервисный сбор в рублях наличными или банковской картой.

Уточняется, что заявители, ранее уже записанные на прием в Генконсульстве, смогут вплоть до 11 августа (кроме первой половины дня 8 августа) попасть в визовый центр по талону записи на консульский прием без уплаты сервисного сбора.

"С 14 августа 2023 года заявители должны заполнить анкету на визу в режиме онлайн на сайте визового центра и записаться на прием для подачи документов. Визовый центр не принимает заявителей без предварительной записи", - говорится в сообщении.

В визовый центр должны будут обращаться владельцы обычных паспортов для получения виз в КНР, Гонконг и Макао.

Владельцы дипломатических, служебных паспортов или обращающиеся за дипломатической и служебной визой должны будут обращаться в зал консульских приемов Генконсульства Китая в Петербурге.

Генконсульство также продолжит принимать заявки на получение китайских паспортов и проездных документов, нотариальные заверения, регистрацию брака.

Китай Петербург
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