Туристов из РФ до конца года освободили от сдачи биометрии при оформлении визы в КНР

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Посольство Китая в России с 9 августа по 31 декабря освобождает от сдачи отпечатков пальцев российских граждан, оформляющих китайские визы некоторых типов, сообщает в среду дипмиссия.

"Согласно рабочему плану, с 9 августа 2023 года по 31 декабря 2023 года посольство КНР в РФ освобождает от сдачи отпечатков пальцев заявителей на получение однократных или двукратных виз для бизнес (M), туристических (L), семейных (Q2), транзитных (G) целей и виз для членов экипажей (C)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на этой неделе в Москве и Петербурге заработали официальные сервисные визовые центры Китая, куда можно обращаться для оформления виз.