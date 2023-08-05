В Росавиации заявили, что необходимости в создании нацоператоров в сфере БПЛА нет

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Создание в РФ крупных национальных операторов в области БПЛА нецелесообразно, считает замглавы Росавиации Андрей Добряков.

"Я считаю, что не нужно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Новосибирске в субботу на полях проектно-образовательного мероприятия "Архипелаг-2023".

"Нам нужна конкуренция. Если мы сейчас назначим каких-то операторов (...), это убьет отрасль", - подчеркнул замглавы Росавиации.

В то же время, по его словам, возможно создание операторов на уровне регионов. "Мы их не будем назначать, но если они появятся, мы будем их поддерживать, не во всех регионах есть желающие стать операторами", - отметил Добряков.

Он также не видит необходимости объединять пилотируемую и беспилотную авиацию. "Ни в коем случае, это разные виды, не нужно их объединять", - заявил замглавы Росавиации.

Добряков сообщил, в настоящее время в Росавиции зарегистрировано около 100 тыс. дронов, и, по прогнозам Минпроторга РФ, темп их прироста к 2030 году составит более 100 тыс. единиц в год.

В проектно-образовательном мероприятии "Архипелаг 2023", которое проходит с 28 июля по 7 августа в Новосибирске и Новосибирской области, принимает участие более 3 тыс. человек, представляющие 187 вузов, 114 стартапов, 280 компаний в области беспилотных авиационных систем, а также эксперты из 73 регионов.